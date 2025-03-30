Николай Заварухин одержал 200-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера

Сегодня, 30 марта, в Казани прошёл третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Ак Барс» потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга (2:3 ОТ). Эта победа стала 200-й в карьере главного тренера уральцев Николая Заварухина в КХЛ.

50-летний Заварухин возглавляет команду из Екатеринбурга с 2021 года. Также в КХЛ он работал в качестве главного тренера в новосибирской «Сибири».

Напомним, «Автомобилист» сумел добыть победу во втором овертайме благодаря голу защитника Максима Осипова.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч между этими соперниками пройдёт 1 апреля там же, в столице Татарстана. После этого серия вернётся в Екатеринбург.