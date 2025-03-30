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Николай Заварухин одержал 200-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера

Николай Заварухин одержал 200-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера
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Сегодня, 30 марта, в Казани прошёл третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Ак Барс» потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга (2:3 ОТ). Эта победа стала 200-й в карьере главного тренера уральцев Николая Заварухина в КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

50-летний Заварухин возглавляет команду из Екатеринбурга с 2021 года. Также в КХЛ он работал в качестве главного тренера в новосибирской «Сибири».

Напомним, «Автомобилист» сумел добыть победу во втором овертайме благодаря голу защитника Максима Осипова.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч между этими соперниками пройдёт 1 апреля там же, в столице Татарстана. После этого серия вернётся в Екатеринбург.

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