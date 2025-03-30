Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 30 марта 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 30 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 марта, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состоялись четыре встречи — две в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Мальцев) – 08:36 (4x4)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5)     1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5)     2:1 Исхаков (Дроздов) – 42:49 (5x4)     3:1 Афанасьев (Нестеров, Дроздов) – 52:18 (5x4)     4:1 Дроздов (Полтапов, Провольнев) – 53:19 (5x5)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 2-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 2-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 3-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 2-1.

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 1-1.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 2-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-3.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 2-1.

Турнирная сетка Кубка Гагарина
Материалы по теме
Поражение «Ак Барса» во втором овертайме и перформанс вратаря «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Поражение «Ак Барса» во втором овертайме и перформанс вратаря «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android