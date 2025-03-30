Марченко рассказал, за счёт чего «Ак Барс» может переломить ход серии с «Автомобилистом»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3 ОТ). Казанцы пропустили решающий гол во втором овертайме.

«Не очень хорошо начали, а вот третий период уже здорово сыграли. Пропустили в овертайме – вы всё сами видели. Тяжело сказать, почему уступаем в старте, важнее всего взять сейчас всё лучшее, что было в этой игре, что было в третьем периоде, и перенести это на следующую игру. За счёт этого можем побеждать.

Тяжело проигрывать во втором овертайме, но любая команда, которая претендует на высокие задачи, должна проходить и через такие моменты. Никто не говорил, что будет легко, задача стоит выиграть 16 матчей. В овертайме прежде всего никто не хотел ошибиться по-глупому, нужно было здорово проводить смены в чужой зоне, забить гол, но без лишнего риска», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Казани.