Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ 30 марта 2025 года

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ 30 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
3 : 2
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
0:1 Валитов (Филяев, Овчинников) – 04:54 (5x4)     1:1 Калетник (Скобелев) – 34:31 (5x4)     2:1 Голоднюк – 38:53 (5x5)     3:1 Голоднюк (Асташевский, Горбунов) – 53:16 (5x4)     3:2 Бойков (Валитов, Филяев) – 57:11 (5x4)    

«Норильск» ведёт в серии 3-1.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
5 : 1
Челмет
Челябинск
1:0 Аржанов (Малявин, Ерохин) – 22:51 (5x5)     2:0 Зенчиков (Акмальдинов) – 28:34 (5x4)     3:0 Синявский (Михасёнок, Голубев) – 38:13 (5x5)     3:1 Зиновьев (Климонтов, Агламзянов) – 49:33 (5x4)     4:1 Голубев (Синявский) – 57:48 (en)     5:1 Кицын (Ябелов) – 58:36 (en)    

В серии ничья 2-2.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
0 : 4
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Квартальнов (Андреев, Салахов) – 05:42 (5x5)     0:2 Буруянов – 06:06 (5x5)     0:3 Баин (Аверин, Квартальнов) – 24:17 (5x5)     0:4 Квартальнов (Баин, Андреев) – 36:45 (5x5)    

«Буран» ведёт в серии 3-1.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Окончен
0 : 3
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Цыбин (Емец) – 10:52 (5x5)     0:2 Емец (Шварёв, Платонов) – 27:23 (5x4)     0:3 Веряев (Шутов) – 37:57 (5x5)    

«Югра» ведёт в серии 3-1.

Все пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).

Материалы по теме
Вячеслав Фетисов рассказал, с какой командой ВХЛ можно сравнить «Северсталь» по стилю игры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android