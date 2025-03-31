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Виннипег Джетс — Ванкувер Кэнакс, результат матча 30 марта 2025, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

Наместников помог «Виннипегу» одержать победу в игре с «Ванкувером», отдав голевой пас
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Майерс, Дебраск) – 18:55     1:1 Коннор (Шайфли, Миллер) – 29:26     2:1 Эпплтон (Лаури, Элерс) – 46:24     3:1 Перфетти (Наместников, Коннор) – 52:11    

За «Ванкувер» забил Пиус Зутер. В составе хозяев отличились Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон и Коул Перфетти. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился голевой передачей.

«Виннипег Джетс» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 106 очков за 74 матча. «Ванкувер Кэнакс» располагается на девятой строчке, заработав 81 очко за 74 игры.

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