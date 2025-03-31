Наместников помог «Виннипегу» одержать победу в игре с «Ванкувером», отдав голевой пас

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

За «Ванкувер» забил Пиус Зутер. В составе хозяев отличились Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон и Коул Перфетти. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился голевой передачей.

«Виннипег Джетс» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 106 очков за 74 матча. «Ванкувер Кэнакс» располагается на девятой строчке, заработав 81 очко за 74 игры.