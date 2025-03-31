«Вашингтон» дома проиграл «Баффало» со счётом 5:8, на счету Овечкина гол и две передачи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Баффало Сэйбрз» одержал победу со счётом 8:5 (1:1, 3:1, 4:3).
В составе «Вашингтона» отличились Джейкоб Чикран (дважды), Алексей Протас, Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа. За «Баффало» забили Тейдж Томпсон (дважды), Райан Маклауд, Алекс Так (дважды), Сэм Лафферти, Джек Куинн и Пейтон Кребс. Александр Овечкин отметился также двумя результативными передачами.
«Баффало Сэйбрз» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 68 очков за 73 матча. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на первой строчке, заработав 103 очка за 73 игры.
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