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Вашингтон Кэпиталз — Баффало Сэйбрз, результат матча 30 марта 2025, счет 5:8, НХЛ 2024-2025

«Вашингтон» дома проиграл «Баффало» со счётом 5:8, на счету Овечкина гол и две передачи
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Баффало Сэйбрз» одержал победу со счётом 8:5 (1:1, 3:1, 4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

В составе «Вашингтона» отличились Джейкоб Чикран (дважды), Алексей Протас, Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа. За «Баффало» забили Тейдж Томпсон (дважды), Райан Маклауд, Алекс Так (дважды), Сэм Лафферти, Джек Куинн и Пейтон Кребс. Александр Овечкин отметился также двумя результативными передачами.

«Баффало Сэйбрз» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 68 очков за 73 матча. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на первой строчке, заработав 103 очка за 73 игры.

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