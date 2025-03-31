Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Баффало Сэйбрз» выигрывает со счётом 6:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде, который стал 890-м в его карьере в НХЛ. Овечкин отличился с передачи Расмуса Сандина на 50-й минуте.

«Баффало Сэйбрз» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 66 очков за 72 матча. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на первой строчке, заработав 103 очка за 72 игры.