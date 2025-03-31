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Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Баффало Сэйбрз» выигрывает со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11    

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде, который стал 890-м в его карьере в НХЛ. Овечкин отличился с передачи Расмуса Сандина на 50-й минуте.

«Баффало Сэйбрз» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 66 очков за 72 матча. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на первой строчке, заработав 103 очка за 72 игры.

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