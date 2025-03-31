Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — четыре шайбы до рекорда Гретцки
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:8). Таким образом, Овечкин забил 890-й гол в регулярных сезонах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до четырёх шайб.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06 1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp) 1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14 2:2 Чикран – 22:46 2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17 2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52 3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh) 3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp) 3:6 Куинн – 45:52 4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11 5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp) 5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34 5:8 Кребс (Куинн) – 59:36
В текущем сезоне на счету 39-летнего Александра Овечкина 37 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 57 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1483 матчах, забив 890 голов и выполнив 723 результативных паса.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 103 очка за 73 матча.
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