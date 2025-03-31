Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — четыре шайбы до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:8). Таким образом, Овечкин забил 890-й гол в регулярных сезонах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до четырёх шайб.

В текущем сезоне на счету 39-летнего Александра Овечкина 37 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 57 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1483 матчах, забив 890 голов и выполнив 723 результативных паса.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 103 очка за 73 матча.