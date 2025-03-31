Гол и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Юту». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Десимоне (Керфут, Стенлунд) – 28:21 1:1 Велено (Левшунов, Фолиньо) – 31:02 2:1 Донато (Бедард) – 34:53 2:2 Сергачёв (Марино, Круз) – 36:37 2:3 Керфут (Сергачёв, Марино) – 37:06 2:4 Ямамото (Керфут) – 50:57 2:5 Кули (Келлер, Гюнтер) – 52:54
В составе победителей забивали Ник Десимоне, российский защитник Михаил Сергачёв, Александр Керфут, Кайлер Ямамото и Логан Кули. Также на счету Сергачёва результативная передача.
За «Чикаго» забивали Джо Велено и Райан Донато. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.
«Юта» прервала трёхматчевую серию поражений. «Чикаго», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.
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