Гол и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Юту». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Ник Десимоне, российский защитник Михаил Сергачёв, Александр Керфут, Кайлер Ямамото и Логан Кули. Также на счету Сергачёва результативная передача.

За «Чикаго» забивали Джо Велено и Райан Донато. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

«Юта» прервала трёхматчевую серию поражений. «Чикаго», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.