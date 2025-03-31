НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз» (5:8) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Россиянин в этой встрече стал автором одной заброшенной шайбы.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,65 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в выездном матче с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля.

На данный момент отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет четыре шайбы.