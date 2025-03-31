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Александр Овечкин потерял конёк в ходе матча «Вашингтон» — «Баффало»

Александр Овечкин потерял конёк в ходе матча «Вашингтон» — «Баффало»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Баффало Сэйбрз» одержал победу со счётом 8:5 (1:1, 3:1, 4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

По ходу матча произошёл забавный эпизод, в котором капитан и нападающий «столичных» Александр Овечкин потерял конёк после силового приёма.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи в 1483 играх. От снайперского рекорда Уэйна Гретцки российского нападающего отделяет четыре шайбы.

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