Александр Овечкин потерял конёк в ходе матча «Вашингтон» — «Баффало»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Баффало Сэйбрз» одержал победу со счётом 8:5 (1:1, 3:1, 4:3).
По ходу матча произошёл забавный эпизод, в котором капитан и нападающий «столичных» Александр Овечкин потерял конёк после силового приёма.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».
Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи в 1483 играх. От снайперского рекорда Уэйна Гретцки российского нападающего отделяет четыре шайбы.
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