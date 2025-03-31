Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за один сезон в возрасте 39+ лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 37-ю шайбу в сезоне и обошёл Джонни Бьюсика (36 в сезоне 1975/1976) по количеству голов за один сезон среди игроков в возрасте 39 лет и старше, сообщает официальный сайт лиги.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Горди Хоу, который забил 44 шайбы в сезоне-1968/1969 и 39 шайб в сезоне-1967/1968.

Напомним, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:8).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».