Гол Орлова и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Каролины» забивали Марк Янковски, Логан Стэнковен, Себастьян Ахо и Сет Джарвис (дважды) и Дмитрий Орлов. Российский голкипер Пётр Кочетков сделал 20 сейвов. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

За «Айлендерс» отличились Пьер Энгвалль, Кайл Палмьери, Пьер Энгвалль и Андерс Ли. Российский защитник Александр Романов и нападающий Максим Цыплаков не отметились результативными действиями.