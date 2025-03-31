Гол Орлова и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Янковски (Робинсон, Джост) – 04:41 2:0 Стэнковен (Мартинук) – 04:54 2:1 Энгвалль (Пелеч) – 06:10 2:2 Палмьери (Добсон, Хорват) – 11:27 (pp) 2:3 Энгвалль – 21:37 3:3 Ахо (Гостисбер, Холл) – 28:35 (pp) 4:3 Джарвис (Ахо, Славин) – 37:29 (sh) 4:4 Ли (Хорват, Палмьери) – 44:05 5:4 Орлов (Свечников, Джост) – 49:19 6:4 Джарвис (Ахо) – 57:14
В составе «Каролины» забивали Марк Янковски, Логан Стэнковен, Себастьян Ахо и Сет Джарвис (дважды) и Дмитрий Орлов. Российский голкипер Пётр Кочетков сделал 20 сейвов. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.
За «Айлендерс» отличились Пьер Энгвалль, Кайл Палмьери, Пьер Энгвалль и Андерс Ли. Российский защитник Александр Романов и нападающий Максим Цыплаков не отметились результативными действиями.
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