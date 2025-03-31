Спенсер Карбери отреагировал на поражение «Вашингтона» в матче с «Баффало»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:8).

«После первого периода мне казалось, что всё идёт неплохо, но со второго периода дела пошли наперекосяк. Мы получили то, что заслужили. В играх с этой командой, и вообще с командами такого типа у наших игроков начинаются какие‑то ментальные трудности. Они не делают того, что должны делать. Никто из нашей ведущей пятёрки мне сегодня не понравился», — приводит слова Карбери пресс‑служба «Вашингтона».

«Баффало Сэйбрз» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 68 очков за 73 матча. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на первой строчке, заработав 103 очка за 73 игры.