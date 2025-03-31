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Спенсер Карбери отреагировал на поражение «Вашингтона» в матче с «Баффало»

Спенсер Карбери отреагировал на поражение «Вашингтона» в матче с «Баффало»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:8).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

«После первого периода мне казалось, что всё идёт неплохо, но со второго периода дела пошли наперекосяк. Мы получили то, что заслужили. В играх с этой командой, и вообще с командами такого типа у наших игроков начинаются какие‑то ментальные трудности. Они не делают того, что должны делать. Никто из нашей ведущей пятёрки мне сегодня не понравился», — приводит слова Карбери пресс‑служба «Вашингтона».

«Баффало Сэйбрз» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 68 очков за 73 матча. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на первой строчке, заработав 103 очка за 73 игры.

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