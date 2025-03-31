Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Баффало»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:8). В этой встрече Овечкин забил гол и сделал две результативные передачи.

«Думаю, когда Протас забивает в меньшинстве, это придаёт больше уверенности, и наша скамейка начинает больше включаться в игру. Мы пытались отыграться, но, к сожалению, не смогли», — приводит слова Овечкина официальный сайт столичного клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».