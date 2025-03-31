Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в матчах против «Баффало»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 42-ю шайбу в матчах против «Баффало Сейбрз» и обошёл Петера Штястны (41) по количеству голов в играх против этого клуба. Больше шайб в ворота «Сейбрз» забросили только Яромир Ягр (46) и Даниэль Альфредссон (44), сообщает официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» в последнем матче регулярного чемпионата с «Баффало» потерпел поражение со счётом 5:8. В этой встрече Овечкин забил гол и сделал две результативные передачи.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».
Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи в 1483 играх.
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