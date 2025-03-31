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Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в матчах против «Баффало»

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в матчах против «Баффало»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 42-ю шайбу в матчах против «Баффало Сейбрз» и обошёл Петера Штястны (41) по количеству голов в играх против этого клуба. Больше шайб в ворота «Сейбрз» забросили только Яромир Ягр (46) и Даниэль Альфредссон (44), сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

«Вашингтон» в последнем матче регулярного чемпионата с «Баффало» потерпел поражение со счётом 5:8. В этой встрече Овечкин забил гол и сделал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи в 1483 играх.

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