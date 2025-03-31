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Овечкин оторвался от Кучерова и Панарина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ

Овечкин оторвался от Кучерова и Панарина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард сделал это в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (5:8), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

После данного матча в текущем сезоне на счету Овечкина стало 37 голов, он продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов. Благодаря данному голу Александр увеличил свой отрыв от идущих за ним на второй строчке Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» до четырёх шайб.

На счету обоих хоккеистов — по 33 гола. Далее следует Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», у него 31 шайба.

Полный список лучших российский снайперов сезона НХЛ

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