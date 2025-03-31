Александр Овечкин отреагировал на третье подряд поражение «Вашингтона» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:8). В этой встрече Овечкин забил гол и сделал две результативные передачи.

«Мы проиграли три раза подряд, и, возможно, хорошо, что это происходит сейчас, а не в плей-офф. Но нам просто нужно оправиться и найти способ выигрывать матчи», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Это поражение для «столичных» стало третьим подряд. До этого они уступили «Миннесоте Уайлд» (2:4) и «Виннипег Джетс» (2:3).

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