«Вашингтон» установил два личных антирекорда сезона после поражения в матче с «Баффало»
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После матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Баффало Сэйбрз» и проиграл со счётом 5:8, столичная команда установила два антирекорда сезона: по самой продолжительной серии поражений и по количеству пропущенных голов. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06 1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp) 1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14 2:2 Чикран – 22:46 2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17 2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52 3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh) 3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp) 3:6 Куинн – 45:52 4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11 5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp) 5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34 5:8 Кребс (Куинн) – 59:36
По информации источника, после сегодняшнего матча «Вашингтон» продлил серию поражений до трёх матчей, до этого столичная команда проигрывала лишь два матча подряд.
Также впервые в этом сезоне «Кэпиталз» пропустили восемь шайб за игру. До этого матча столичный клуб пропускал не более пяти голов за встречу.
Напомним, следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Бостоном» второго апреля.
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