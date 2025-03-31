«Вашингтон» установил два личных антирекорда сезона после поражения в матче с «Баффало»

После матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Баффало Сэйбрз» и проиграл со счётом 5:8, столичная команда установила два антирекорда сезона: по самой продолжительной серии поражений и по количеству пропущенных голов. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

По информации источника, после сегодняшнего матча «Вашингтон» продлил серию поражений до трёх матчей, до этого столичная команда проигрывала лишь два матча подряд.

Также впервые в этом сезоне «Кэпиталз» пропустили восемь шайб за игру. До этого матча столичный клуб пропускал не более пяти голов за встречу.

Напомним, следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Бостоном» второго апреля.