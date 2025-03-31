Три очка Кузьменко и две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» разгромить «Сан-Хосе»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1.

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отдал две результативные передачи. Дублями отметились нападающие Адриан Кемпе и Уоррен Фёгеле. Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов пропустил все восемь шайб и отразил 28 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кузьменко был признан первой звездой матча. В шести последних встречах россиянин набрал семь очков.