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Андрей Кузьменко признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Андрей Кузьменко признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
8 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дано (Байфилд, Мур) – 05:35     2:0 Кемпе (Копитар, Даути) – 15:13 (pp)     2:1 Лунд (Ферраро) – 24:52     3:1 Мур (Копитар, Кузьменко) – 26:57     4:1 Фёгеле (Кларк, Байфилд) – 33:31 (pp)     5:1 Фёгеле (Андерсон, Даути) – 39:03     6:1 Кемпе (Гавриков, Кузьменко) – 39:38     7:1 Кузьменко (Копитар, Гавриков) – 54:49     8:1 Льюис (Муврар, Спенс) – 55:22    

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко признан первой звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В шести последних матчах россиянин набрал семь очков.

Вторая и третья звезды матча — форварды «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе и Уоррен Фёгеле, оформившие дубли.

«Кингз» прервали свою двухматчевую серию поражений. В следующей игре «короли» встретятся с «Виннипег Джетс» 2 апреля.

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