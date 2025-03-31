Андрей Кузьменко признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1.

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко признан первой звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В шести последних матчах россиянин набрал семь очков.

Вторая и третья звезды матча — форварды «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе и Уоррен Фёгеле, оформившие дубли.

«Кингз» прервали свою двухматчевую серию поражений. В следующей игре «короли» встретятся с «Виннипег Джетс» 2 апреля.