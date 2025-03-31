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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 марта
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31 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 12:03 (pp)     1:1 Райнхарт (Барков, Вераге) – 13:16     1:2 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 31:27 (pp)     2:2 Джонс (Барков, Родригес) – 36:24     2:3 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 42:02     2:4 Галлахер (Дворак) – 58:16    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Баффало Сэйбрз» одержал победу со счётом 8:5 (1:1, 3:1, 4:3). Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами и сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки до четырёх голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Майерс, Дебраск) – 18:55     1:1 Коннор (Шайфли, Миллер) – 29:26     2:1 Эпплтон (Лаури, Элерс) – 46:24     3:1 Перфетти (Наместников, Коннор) – 52:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Десимоне (Керфут, Стенлунд) – 28:21     1:1 Велено (Левшунов, Фолиньо) – 31:02     2:1 Донато (Бедард) – 34:55     2:2 Сергачёв (Марино, Круз) – 36:37     2:3 Керфут (Сергачёв, Марино) – 37:08     2:4 Ямамото (Керфут) – 50:57     2:5 Кули (Келлер, Гюнтер) – 52:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Янковски (Робинсон, Джост) – 04:41     2:0 Стэнковен (Мартинук) – 04:54     2:1 Энгвалль (Пелеч) – 06:10     2:2 Палмьери (Добсон, Хорват) – 11:27 (pp)     2:3 Энгвалль – 21:37     3:3 Ахо (Гостисбер, Холл) – 28:35 (pp)     4:3 Джарвис (Ахо, Славин) – 37:29 (sh)     4:4 Ли (Хорват, Палмьери) – 44:05     5:4 Орлов (Свечников, Джост) – 49:19     6:4 Джарвис (Ахо) – 57:14    
НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 0
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 61:16 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Йернкрок, Лотон) – 19:24     0:2 Марнер – 26:29     1:2 Карлссон (Целльвегер, Готье) – 27:50     2:2 Коланджело (Зеграс, ЛаКомбе) – 42:16 (pp)     2:3 Лоренц (Кемпф, Бенуа) – 51:35    

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1. Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отдал две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
8 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дано (Байфилд, Мур) – 05:35     2:0 Кемпе (Копитар, Даути) – 15:13 (pp)     2:1 Лунд (Ферраро) – 24:52     3:1 Мур (Копитар, Кузьменко) – 26:57     4:1 Фёгеле (Кларк, Байфилд) – 33:31 (pp)     5:1 Фёгеле (Андерсон, Даути) – 39:03     6:1 Кемпе (Гавриков, Кузьменко) – 39:38     7:1 Кузьменко (Копитар, Гавриков) – 54:49     8:1 Льюис (Муврар, Спенс) – 55:22    
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