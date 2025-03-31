НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 марта

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31 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Баффало Сэйбрз» одержал победу со счётом 8:5 (1:1, 3:1, 4:3). Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами и сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки до четырёх голов.

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1. Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отдал две результативные передачи.