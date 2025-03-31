Видео гола «Лос-Анджелеса» после двух великолепных передач за спину Кузьменко и Гаврикова

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1.

Шестая шайба в исполнении Адриана Кемпе получилась очень красивой благодаря передачам российских игроков — Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова. Российский форвард вошёл в зону соперника, развернулся и увидел вариант передачи, которую исполнил себе за спину. Гавриков в касание перевёл шайбу себе за спину на открытого Кемпе, который поразил уже пустой гол ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.