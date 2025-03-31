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Видео гола «Лос-Анджелеса» после двух великолепных передач за спину Кузьменко и Гаврикова

Видео гола «Лос-Анджелеса» после двух великолепных передач за спину Кузьменко и Гаврикова
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
8 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дано (Байфилд, Мур) – 05:35     2:0 Кемпе (Копитар, Даути) – 15:13 (pp)     2:1 Лунд (Ферраро) – 24:52     3:1 Мур (Копитар, Кузьменко) – 26:57     4:1 Фёгеле (Кларк, Байфилд) – 33:31 (pp)     5:1 Фёгеле (Андерсон, Даути) – 39:03     6:1 Кемпе (Гавриков, Кузьменко) – 39:38     7:1 Кузьменко (Копитар, Гавриков) – 54:49     8:1 Льюис (Муврар, Спенс) – 55:22    

Шестая шайба в исполнении Адриана Кемпе получилась очень красивой благодаря передачам российских игроков — Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова. Российский форвард вошёл в зону соперника, развернулся и увидел вариант передачи, которую исполнил себе за спину. Гавриков в касание перевёл шайбу себе за спину на открытого Кемпе, который поразил уже пустой гол ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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