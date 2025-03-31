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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 31 марта 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 31 марта 2025 года
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Сегодня, 31 марта, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 2-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 2-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 3-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 2-1.

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 1-1.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 2-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-3.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 2-1.

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