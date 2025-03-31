Алексей Протас оценил очередной гол Александра Овечкина в матче с «Баффало»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас оценил очередной гол капитана столичной команды Александра Овечкина в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:8). Российский нападающий отметился голом в третьем периоде, который стал 890-м в его карьере в НХЛ. Овечкин отличился с передачи Расмуса Сандина на 50-й минуте и сделал счёт 4:6.

«Он участвует в особенной гонке. Его гол помог нам сократить отставание в третьем периоде, но несколько ошибок стоили нам очень дорого», — цитирует Протаса пресс-служба столичного клуба.

Таким образом, Овечкин ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Теперь отставание россиянина от рекорда Гретцки составляет четыре шайбы.