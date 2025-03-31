Главный тренер «Баффало» высоко оценил игру Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф высоко оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне. Россиянин забросил в этом сезоне 37 шайб и лишь на четыре гола отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что он проводит невероятный сезон. Всё его звено выступает очень хорошо. Я думаю, что его игра в этом году лучше, чем в прошлом. Вы боитесь его броска сразу после вбрасываний, когда он одним щелчком может отправить шайбу в сетку, прежде чем ему сумеют помешать. Также при игре в большинстве, если вы не закрываете его, один бросок может погубить вас», — цитирует Раффа RMNB.

В прошедшем матче с «Баффало» (5:8) Овечкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.