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Главный тренер «Баффало» высоко оценил игру Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Главный тренер «Баффало» высоко оценил игру Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ
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Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф высоко оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне. Россиянин забросил в этом сезоне 37 шайб и лишь на четыре гола отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

«Я думаю, что он проводит невероятный сезон. Всё его звено выступает очень хорошо. Я думаю, что его игра в этом году лучше, чем в прошлом. Вы боитесь его броска сразу после вбрасываний, когда он одним щелчком может отправить шайбу в сетку, прежде чем ему сумеют помешать. Также при игре в большинстве, если вы не закрываете его, один бросок может погубить вас», — цитирует Раффа RMNB.

В прошедшем матче с «Баффало» (5:8) Овечкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

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