Главный тренер «Баффало» высоко оценил игру Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ
Поделиться
Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф высоко оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне. Россиянин забросил в этом сезоне 37 шайб и лишь на четыре гола отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06 1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp) 1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14 2:2 Чикран – 22:46 2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17 2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52 3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh) 3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp) 3:6 Куинн – 45:52 4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11 5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp) 5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34 5:8 Кребс (Куинн) – 59:36
«Я думаю, что он проводит невероятный сезон. Всё его звено выступает очень хорошо. Я думаю, что его игра в этом году лучше, чем в прошлом. Вы боитесь его броска сразу после вбрасываний, когда он одним щелчком может отправить шайбу в сетку, прежде чем ему сумеют помешать. Также при игре в большинстве, если вы не закрываете его, один бросок может погубить вас», — цитирует Раффа RMNB.
В прошедшем матче с «Баффало» (5:8) Овечкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2025
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:05
-
07:24
-
06:00
-
05:44
-
04:58
-
04:24
-
03:00
-
02:41
-
02:25
-
01:54
-
01:48
-
01:35
-
01:18
-
00:49
-
00:44
-
00:42
-
00:19
-
00:18
- 30 марта 2025
-
23:48
-
23:29
-
23:11
-
23:03