«Адмирал» — «Трактор»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 31 марта, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 12:30 мск. Счёт в серии 1-1.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.