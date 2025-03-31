СКА — «Динамо» М: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.