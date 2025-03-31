Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о сроках возвращения Макдэвида после травмы

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал о сроках возвращения травмированного капитана Коннора Макдэвида. Напомним, канадский форвард получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипег Джетс» 21 марта.

«Он может присоединиться к нам позже в поездке, но не сейчас. Мы знаем приблизительную дате, когда это произойдёт, и это не будет следующей игрой. Мы считаем, что это должно произойти до окончания регулярного сезона, поэтому мы смотрим на одну, две, максимум три недели. Он точно вернётся до окончания регулярного сезона.

Я думаю, самое главное, чтобы он был здоров и на 100 процентов готов к плей-офф. Сказать, что регулярный сезон не так важен, и мы играем ни за что, немного надуманно. Мы не в том положении, но мы не собираемся форсировать его возвращение, что может ухудшить его состояние», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

На счету Макдэвида 90 (26+64) очков в 63 играх в текущем сезоне.