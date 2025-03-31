Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о сроках возвращения Макдэвида после травмы

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о сроках возвращения Макдэвида после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал о сроках возвращения травмированного капитана Коннора Макдэвида. Напомним, канадский форвард получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипег Джетс» 21 марта.

«Он может присоединиться к нам позже в поездке, но не сейчас. Мы знаем приблизительную дате, когда это произойдёт, и это не будет следующей игрой. Мы считаем, что это должно произойти до окончания регулярного сезона, поэтому мы смотрим на одну, две, максимум три недели. Он точно вернётся до окончания регулярного сезона.

Я думаю, самое главное, чтобы он был здоров и на 100 процентов готов к плей-офф. Сказать, что регулярный сезон не так важен, и мы играем ни за что, немного надуманно. Мы не в том положении, но мы не собираемся форсировать его возвращение, что может ухудшить его состояние», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

На счету Макдэвида 90 (26+64) очков в 63 играх в текущем сезоне.

Материалы по теме
Мощное достижение Макдэвида! Он сделал шаг к умопомрачительному рекорду Гретцки
Мощное достижение Макдэвида! Он сделал шаг к умопомрачительному рекорду Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android