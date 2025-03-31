НХЛ обновила логотип в соцсетях, добавив на него изображение Александра Овечкина

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги обновила логотип в соцсетях, добавив на него изображение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

На новой аватарке лиги изображён Александр, празднующий заброшенную шайбу, с подписью «Великая погоня Александра Овечкина».

Фото: НХЛ

Напомним, ранее НХЛ заявила, что 15 представителей лиги, в том числе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, а также бывший нападающий Уэйн Гретцки будут ездить на все матчи «Вашингтона», когда Овечкину останется четыре гола до рекорда. В прошедшем матче с «Баффало» россиянин отметился заброшенной шайбой и сократил отставание от рекорда Гретцки до четырёх голов.

Когда Овечкин установит новый рекорд НХЛ по голам, во время игры будет остановка, после чего начнётся торжественная церемония, на которую отведут семь минут.