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НХЛ обновила логотип в соцсетях, добавив на него изображение Александра Овечкина

НХЛ обновила логотип в соцсетях, добавив на него изображение Александра Овечкина
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги обновила логотип в соцсетях, добавив на него изображение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

На новой аватарке лиги изображён Александр, празднующий заброшенную шайбу, с подписью «Великая погоня Александра Овечкина».

Фото: НХЛ

Напомним, ранее НХЛ заявила, что 15 представителей лиги, в том числе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, а также бывший нападающий Уэйн Гретцки будут ездить на все матчи «Вашингтона», когда Овечкину останется четыре гола до рекорда. В прошедшем матче с «Баффало» россиянин отметился заброшенной шайбой и сократил отставание от рекорда Гретцки до четырёх голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

Когда Овечкин установит новый рекорд НХЛ по голам, во время игры будет остановка, после чего начнётся торжественная церемония, на которую отведут семь минут.

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