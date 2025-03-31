«Ларионов и Макаров». Кемпе оценил потрясающие голевые передачи Гаврикова и Кузьменко

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе высоко оценил великолепные голевые передачи российских хоккеистов — Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова в моменте с шестой шайбой в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (8:1). Шведский хоккеист сравнил игру российских партнёров с легендарными советскими нападающими Игорем Ларионовым и Сергеем Макаровым, которые славились комбинационным хоккеем.

«Получилось довольно круто. Это была отличная игра от Ларионова и Макарова (смеётся), чертовски хорошая игра этих двух парней. Передо мной были открытые ворота, мне не пришлось много делать, так что была отличная игра с их стороны», — цитирует Кемпе прес-служба клуба.