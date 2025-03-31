«Ларионов и Макаров». Кемпе оценил потрясающие голевые передачи Гаврикова и Кузьменко
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе высоко оценил великолепные голевые передачи российских хоккеистов — Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова в моменте с шестой шайбой в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (8:1). Шведский хоккеист сравнил игру российских партнёров с легендарными советскими нападающими Игорем Ларионовым и Сергеем Макаровым, которые славились комбинационным хоккеем.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
8 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дано (Байфилд, Мур) – 05:35 2:0 Кемпе (Копитар, Даути) – 15:13 (pp) 2:1 Лунд (Ферраро) – 24:52 3:1 Мур (Копитар, Кузьменко) – 26:57 4:1 Фёгеле (Кларк, Байфилд) – 33:31 (pp) 5:1 Фёгеле (Андерсон, Даути) – 39:03 6:1 Кемпе (Гавриков, Кузьменко) – 39:38 7:1 Кузьменко (Копитар, Гавриков) – 54:49 8:1 Льюис (Муврар, Спенс) – 55:22
«Получилось довольно круто. Это была отличная игра от Ларионова и Макарова (смеётся), чертовски хорошая игра этих двух парней. Передо мной были открытые ворота, мне не пришлось много делать, так что была отличная игра с их стороны», — цитирует Кемпе прес-служба клуба.
Комментарии
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