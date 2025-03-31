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«Отличное приобретение». Главный тренер «Кингз» высоко оценил прогресс в игре Кузьменко

«Отличное приобретение». Главный тренер «Кингз» высоко оценил прогресс в игре Кузьменко
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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер рассказал о прогрессе российского нападающего Андрея Кузьменко и его влиянии на игру команды. Россиянин перешёл в «Кингз» перед дедлайном из «Филадельфии». В матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:1) Кузьменко набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.

«Он играл очень хорошо. Он и ранее вносил вклад в игру команды разными способами, а сейчас он помогает нам своими очками. Он стал здорово отрабатывать в отборе и возвращаться в оборону. Мы просили его, по большей части, просто играть в свою игру, но теперь мы стали замечать, как он чаще стал идти в отбор шайбы.

Это говорит о том, что он принял трудовую этику всех остальных ребят в команде. Играя с шайбой, он так же динамичен, как и наши лучшие парни, он теперь один из лидеров нашей команды. Это отличное приобретение нашего руководства», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.

За 13 матчей в составе «Кингз» Кузьменко набрал 7 (3+4) очков.

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