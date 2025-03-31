«Адмирал» открыл счёт в третьем матче серии с «Трактором» после грубых ошибок Фукале и Дэя

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Адмирал» открыл счёт в начале матча после грубых ошибок хоккеистов «Трактора» — вратаря Зака Фукале и защитника Логана Дэя. Голкипер поехал за ворота за шайбой и отдал передачу ближайшему защитнику Дэю, который выдал пас точно на клюшку нападающему «Адмирала» Никите Сошникову, который в касания переправил её в пустые ворота.

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