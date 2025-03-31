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Форвард АКМ-Юниор рассказал, зачем юным хоккеистам помимо тренировок нужны «подкатки»

Форвард АКМ-Юниор рассказал, зачем юным хоккеистам помимо тренировок нужны «подкатки»
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Нападающий АКМ-Юниор Борис Борин рассказал, зачем юным хоккеистам помимо тренировок нужны «подкатки»

– Делал ли ты дополнительные «подкатки» помимо тренировок? Если, да, то в каком количестве в неделю? Что они дают, нужны или нет?
– Да, конечно, подкатки нужны. В детстве дополнительно два-три раза в неделю ходил на тренировки по катанию. Также старался уделять время бегу, упражнениям для координации. Ближе к 13-14 годам особый упор был на выносливость и физическую подготовку, а также бросковую часть, что очень важно, — сказал Борин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Бориным читайте на «Чемпионате»:
«На занятия хоккеем меня вдохновила игра Павла Дацюка». Интервью с молодым талантом АКМ
Эксклюзив
«На занятия хоккеем меня вдохновила игра Павла Дацюка». Интервью с молодым талантом АКМ
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Новости. Хоккей
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