Форвард АКМ-Юниор рассказал, зачем юным хоккеистам помимо тренировок нужны «подкатки»

Нападающий АКМ-Юниор Борис Борин рассказал, зачем юным хоккеистам помимо тренировок нужны «подкатки»

– Делал ли ты дополнительные «подкатки» помимо тренировок? Если, да, то в каком количестве в неделю? Что они дают, нужны или нет?

– Да, конечно, подкатки нужны. В детстве дополнительно два-три раза в неделю ходил на тренировки по катанию. Также старался уделять время бегу, упражнениям для координации. Ближе к 13-14 годам особый упор был на выносливость и физическую подготовку, а также бросковую часть, что очень важно, — сказал Борин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.