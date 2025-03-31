Форвард АКМ-Юниор Борин рассказал, почему тульский клуб должен выступать в КХЛ

Нападающий АКМ-Юниор Борис Борин рассказал, почему тульский клуб АКМ должен выступать в КХЛ.

— Как скоро хотел бы увидеть АКМ в КХЛ? Почему эта организация должна там быть?

— Надеюсь, что в ближайшие сезоны АКМ окажется в КХЛ. Здесь новейшая инфраструктура, сильнейшая детская академия в Новомосковске, в которой очень много высококачественных тренеров, которые следят и обучают юных хоккеистов. Очень много болельщиков приходят на матчи как МХЛ, так и ВХЛ. В Туле очень любят хоккей, и для развития и популяризации хоккея очень важно, чтобы АКМ вступил в КХЛ, — сказал Борин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.