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СКА вывел защитника Александра Никишина из списка травмированных

СКА вывел защитника Александра Никишина из списка травмированных
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СКА вывел защитника Александра Никишина из списка травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Также «Торпедо» вывело нападающего Василия Атанасова из списка травмированных.

Игрок обороны петербургского клуба не принял участия в первых двух матчах серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо». Третий матч серии состоится сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге. Счёт в серии 2-0 в пользу бело-голубых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Атанасов также впервые примет участие в серии первого раунда плей-офф с ярославским «Локомотивом». Третий матч серии пройдёт сегодня, 31 марта, в Нижнем Новгороде. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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