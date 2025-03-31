СКА вывел защитника Александра Никишина из списка травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Также «Торпедо» вывело нападающего Василия Атанасова из списка травмированных.

Игрок обороны петербургского клуба не принял участия в первых двух матчах серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо». Третий матч серии состоится сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге. Счёт в серии 2-0 в пользу бело-голубых.

Атанасов также впервые примет участие в серии первого раунда плей-офф с ярославским «Локомотивом». Третий матч серии пройдёт сегодня, 31 марта, в Нижнем Новгороде. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива».