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«Все болеют за него». Вратарь «Лос-Анджелеса» высказался о погоне Овечкина за рекордом

«Все болеют за него». Вратарь «Лос-Анджелеса» высказался о погоне Овечкина за рекордом
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Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кемпер высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Для установления нового рекорда россиянину осталось забросить пять шайб.

«Я думаю, все высоко ценят, насколько особенным является то, что он делает. Очевидно, когда вы играете против него, вы не хотите, чтобы он забивал. Но когда вы проверяете результаты после игры, все говорят: «О, здорово, ещё один гол «Ови»». Все болеют за него, и это так особенно — то, что он делает», — цитирует Кемпера пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19». Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи в 1483 играх.

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