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Кожевников высказался о двух провальных матчах «Сибири» в серии с «Салаватом Юлаевым»

Кожевников высказался о двух провальных матчах «Сибири» в серии с «Салаватом Юлаевым»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил два поражения «Сибири» от «Салавата Юлаева» в серии первого раунда плей-офф с общим счётом 2:15.

«Новосибирск решил сыграть с Уфой в открытый хоккей, но такой сценарий быстрой Уфе удобен. Тем не менее задумку «Сибири» понимаю: линия обороны у неё слабейшая, поэтому было решено попытаться снять с неё давление и сыграть активно. Пока не получается, с вратарями тоже проблемы.

У «Сибири» неоднородный состав, а об уровне молодёжи говорит команда из МХЛ, которая весь год проигрывала с разгромными счетами. Поэтому «Сибири» надо стиснуть зубы и пережить этот этап. Регулярка у команды прошла неплохо, есть плей-офф. На этом фундаменте надо продолжать перестройку команды, – цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

Третий матч серии пройдёт сегодня, 31 марта, в Новосибирске и начнётся в 15:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1-й период
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)    
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