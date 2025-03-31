Кожевников высказался о двух провальных матчах «Сибири» в серии с «Салаватом Юлаевым»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил два поражения «Сибири» от «Салавата Юлаева» в серии первого раунда плей-офф с общим счётом 2:15.

«Новосибирск решил сыграть с Уфой в открытый хоккей, но такой сценарий быстрой Уфе удобен. Тем не менее задумку «Сибири» понимаю: линия обороны у неё слабейшая, поэтому было решено попытаться снять с неё давление и сыграть активно. Пока не получается, с вратарями тоже проблемы.

У «Сибири» неоднородный состав, а об уровне молодёжи говорит команда из МХЛ, которая весь год проигрывала с разгромными счетами. Поэтому «Сибири» надо стиснуть зубы и пережить этот этап. Регулярка у команды прошла неплохо, есть плей-офф. На этом фундаменте надо продолжать перестройку команды, – цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

Третий матч серии пройдёт сегодня, 31 марта, в Новосибирске и начнётся в 15:30 мск.