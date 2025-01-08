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Адмирал — Трактор, результат третьего матча 31 марта 2025, счет 4:3 ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Хет-трик Сошникова принёс «Адмиралу» победу над «Трактором» в овертайме
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников – 03:25 (5x5)     2:0 Сошников (Завгородний) – 13:58 (5x5)     2:1 Кэмпфер (Коромыслов, Ткачёв) – 31:50 (5x5)     2:2 Блажиевский (Кадейкин) – 32:53 (5x5)     3:2 Шулак (Завгородний, Сошников) – 37:38 (5x4)     3:3 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 41:14 (5x5)     4:3 Сошников (Шестаков, Солянников) – 76:17 (5x5)    

«Адмирал» открыл счёт в начале матча после грубых ошибок хоккеистов «Трактора» — вратаря Зака Фукале и защитника Логана Дэя. Голкипер поехал за ворота за шайбой и отдал передачу ближайшему защитнику Дэю, который выдал пас точно на клюшку нападающему «Адмирала» Никите Сошникову, и он касанием переправил её в пустые ворота. Через несколько минут Сошников вновь воспользовался нерасторопностью обороны гостей и оформил дубль. «Трактор» сумел сравнять счёт во втором периоде — голы в течение минуты забили защитники Стивен Кэмпфер и Артём Блажиевский. Под занавес второго периода Либор Шулак вновь вывел хозяев вперёд. На старте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт равным — 3:3. Сошников упустил отличный момент за секунду до конца третьего периода, Фукале коснулся шайбы ловушкой. Матч перешёл в овертайм, где победу праздновали хозяева. Сошников оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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«Адмирал» открыл счёт в третьем матче серии с «Трактором» после грубых ошибок Фукале и Дэя
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