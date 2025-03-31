Сошников не смог забить победный гол на последней секунде третьего периода с «Трактором»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После третьего периода — счёт 3:3, впереди овертайм.
Матч плавно шёл к овертайму при счёте 3:3, однако на последних секундах третьего периода «Адмиралу» удалась контратака, которую завершал нападающий Никита Сошников. Форвард бросал уже в пустые ворота за секунду до сирены, однако вратарь «Трактора» Зак Фукале успел растянуться и задеть ловушкой шайбу, которая лишь облизнула внешнюю сторону ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что Сошников в первом периоде отметился дублем.
- 31 марта 2025
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