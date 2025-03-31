«Желаю процветания ИИХФ». Роман Ротенберг поздравил Люка Тардифа с днём рождения

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил президента ИИХФ Люка Тардифа с прошедшим днём рождения. 29 марта специалисту исполнилось 72 года.

«Поздравляю президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа с прошедшим днём рождения. Желаю здоровья, дальнейшего развития хоккея по всему миру, процветания организации.

Помню полугодовой конгресс ИИХФ в Санкт-Петербурге в сентябре 2021-го, когда Люк был избран президентом. Мы много общались, делились планами и ожиданиями от сотрудничества. Уверен, непростые времена пройдут, и мы ещё поработаем вместе на многих турнирах и мероприятиях. Уже в ближайшем будущем!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.