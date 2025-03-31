Видео победного гола Сошникова в овертайме третьего матча серии с «Трактором»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала».

Победу «Адмиралу» на 17-й минуте овертайма принёс нападающий Никита Сошников. Этой шайбой форвард оформил хет-трик. После потери хоккеистов «Трактора» в своей зоне Сошников вывалился на ворота Зака Фукале и со второй попытки переиграл голкипера челябинской команды.

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