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Видео победного гола Сошникова в овертайме третьего матча серии с «Трактором»

Видео победного гола Сошникова в овертайме третьего матча серии с «Трактором»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников – 03:25 (5x5)     2:0 Сошников (Завгородний) – 13:58 (5x5)     2:1 Кэмпфер (Коромыслов, Ткачёв) – 31:50 (5x5)     2:2 Блажиевский (Кадейкин) – 32:53 (5x5)     3:2 Шулак (Завгородний, Сошников) – 37:38 (5x4)     3:3 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 41:14 (5x5)     4:3 Сошников (Шестаков, Солянников) – 76:17 (5x5)    

Победу «Адмиралу» на 17-й минуте овертайма принёс нападающий Никита Сошников. Этой шайбой форвард оформил хет-трик. После потери хоккеистов «Трактора» в своей зоне Сошников вывалился на ворота Зака Фукале и со второй попытки переиграл голкипера челябинской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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