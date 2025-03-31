Видео победного гола Сошникова в овертайме третьего матча серии с «Трактором»
Поделиться
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников – 03:25 (5x5) 2:0 Сошников (Завгородний) – 13:58 (5x5) 2:1 Кэмпфер (Коромыслов, Ткачёв) – 31:50 (5x5) 2:2 Блажиевский (Кадейкин) – 32:53 (5x5) 3:2 Шулак (Завгородний, Сошников) – 37:38 (5x4) 3:3 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 41:14 (5x5) 4:3 Сошников (Шестаков, Солянников) – 76:17 (5x5)
Победу «Адмиралу» на 17-й минуте овертайма принёс нападающий Никита Сошников. Этой шайбой форвард оформил хет-трик. После потери хоккеистов «Трактора» в своей зоне Сошников вывалился на ворота Зака Фукале и со второй попытки переиграл голкипера челябинской команды.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2025
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:40
-
15:12
-
14:45
-
14:10
-
13:27
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:05
-
07:24
-
06:00
-
05:44
-
04:58
-
04:24
-
03:00