В ВХЛ произошла потасовка с участием болельщиков и тренера соперника
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В конце четвёртого матча серии первого раунда плей-офф ВХЛ «Молот» — «Челмет» (5:1) произошла потасовка с участием болельщиков пермского клуба и тренера по физподготовке челябинской команды.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
5 : 1
Челмет
Челябинск
1:0 Аржанов (Малявин, Ерохин) – 22:51 (5x5) 2:0 Зенчиков (Акмальдинов) – 28:34 (5x4) 3:0 Синявский (Михасёнок, Голубев) – 38:13 (5x5) 3:1 Зиновьев (Климонтов, Агламзянов) – 49:33 (5x4) 4:1 Голубев (Синявский) – 57:48 (en) 5:1 Кицын (Ябелов) – 58:36 (en)
Во время игры болельщики «Молота» забросали посторонними предметами тренера по физподготовке «Челмета» Никиту Складчикова и скандировали оскорбления в адрес хоккеистов соперника. Встреча изобиловала потасовками. Также перед стартовым вбрасыванием во время разминки произошла стычка игроков обеих команд. Видео потасовки начинается на отметке в 2:43.25.
Фото: Кадр трансляции
После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Пятая встреча состоится 2 апреля в Челябинске на площадке «Челмета».
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