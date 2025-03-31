В ВХЛ произошла потасовка с участием болельщиков и тренера соперника

В конце четвёртого матча серии первого раунда плей-офф ВХЛ «Молот» — «Челмет» (5:1) произошла потасовка с участием болельщиков пермского клуба и тренера по физподготовке челябинской команды.

Во время игры болельщики «Молота» забросали посторонними предметами тренера по физподготовке «Челмета» Никиту Складчикова и скандировали оскорбления в адрес хоккеистов соперника. Встреча изобиловала потасовками. Также перед стартовым вбрасыванием во время разминки произошла стычка игроков обеих команд. Видео потасовки начинается на отметке в 2:43.25.

Фото: Кадр трансляции

После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Пятая встреча состоится 2 апреля в Челябинске на площадке «Челмета».