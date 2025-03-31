В НХЛ ответили, будет ли теперь босс лиги посещать каждый матч «Вашингтона» из-за Овечкина

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, будет ли теперь босс лиги посещать каждый матч «Вашингтон Кэпиталз» из-за приближения Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки. Напомним, ранее НХЛ заявила, что 15 представителей лиги, в том числе комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, а также бывший нападающий Уэйн Гретцки будут ездить на все встречи «Вашингтона», когда Овечкину останется четыре гола до рекорда.

— Правдива ли информация, что Гэри Беттмэн и Уэйн Гретцки будут посещать все матчи «Вашингтона», начиная со следующего?

— Комиссионер планирует присутствовать на матче, в котором будет установлен рекорд, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В прошедшей встрече с «Баффало» (5:8) россиянин отметился заброшенной шайбой и сократил отставание от рекорда Гретцки до четырёх голов.