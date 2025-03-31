Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ ответили, будет ли теперь босс лиги посещать каждый матч «Вашингтона» из-за Овечкина

В НХЛ ответили, будет ли теперь босс лиги посещать каждый матч «Вашингтона» из-за Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, будет ли теперь босс лиги посещать каждый матч «Вашингтон Кэпиталз» из-за приближения Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки. Напомним, ранее НХЛ заявила, что 15 представителей лиги, в том числе комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, а также бывший нападающий Уэйн Гретцки будут ездить на все встречи «Вашингтона», когда Овечкину останется четыре гола до рекорда.

— Правдива ли информация, что Гэри Беттмэн и Уэйн Гретцки будут посещать все матчи «Вашингтона», начиная со следующего?
— Комиссионер планирует присутствовать на матче, в котором будет установлен рекорд, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В прошедшей встрече с «Баффало» (5:8) россиянин отметился заброшенной шайбой и сократил отставание от рекорда Гретцки до четырёх голов.

Материалы по теме
890!!! Овечкину осталось четыре гола до Гретцки, но «Вашингтон» сенсационно проиграл
Видео
890!!! Овечкину осталось четыре гола до Гретцки, но «Вашингтон» сенсационно проиграл
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android