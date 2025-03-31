Голкипер «Сибири» Антон Красоткин не вышел на второй период с «Салаватом»

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин не вышел на второй период встречи. Сообщается, что вратаря даже нет на лавке. Его место в воротах занял Денис Костин. Причины замены пока неизвестны.

Красоткин провёл 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025. Его коэффициент надёжности — 3,19. На счету Костина 47 встреч (коэффициент надёжности — 2,28).