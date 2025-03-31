Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Адмирала» в овертайме

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ, 1-2) в овертайме.
– Тяжёлая битва. Они были лучшей командой в первом периоде, но мы сделали много хорошего во втором и третьем. Отыгрались с «-2» и «-1». В итоге всё решил один хороший эпизод.
– Почему «Трактор« не может забить в первом периоде?
– Когда выходишь вперёд в счёте, это всегда даёт уверенность. Но пока мы не забивали первыми.
– «Трактор» не давал «Адмиралу» бросать с пятака. Как удалось заблокировать пятак и почему в овертайме вы упустили эту зону?
– Сегодня мы в трёх из четырёх голов потеряли шайбу, это были наши ошибки. Нам нужно лучше обращаться с шайбой. Легко сказать, что нужно делать те или иные вещи. С каждой игрой мы всё ближе к нахождению нашего стиля. У «Адмирала» много хороших игроков, которые умеют наказывать за такие ошибки, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 31 марта 2025
-
17:03
-
16:43
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:40
-
15:12
-
14:45
-
14:10
-
13:27
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:10