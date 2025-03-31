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Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Адмирала» в овертайме

Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Адмирала» в овертайме
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ, 1-2) в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников – 03:25 (5x5)     2:0 Сошников (Завгородний) – 13:58 (5x5)     2:1 Кэмпфер (Коромыслов, Ткачёв) – 31:50 (5x5)     2:2 Блажиевский (Кадейкин) – 32:53 (5x5)     3:2 Шулак (Завгородний, Сошников) – 37:38 (5x4)     3:3 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 41:14 (5x5)     4:3 Сошников (Шестаков, Солянников) – 76:17 (5x5)    

– Тяжёлая битва. Они были лучшей командой в первом периоде, но мы сделали много хорошего во втором и третьем. Отыгрались с «-2» и «-1». В итоге всё решил один хороший эпизод.

– Почему «Трактор« не может забить в первом периоде?
– Когда выходишь вперёд в счёте, это всегда даёт уверенность. Но пока мы не забивали первыми.

– «Трактор» не давал «Адмиралу» бросать с пятака. Как удалось заблокировать пятак и почему в овертайме вы упустили эту зону?
– Сегодня мы в трёх из четырёх голов потеряли шайбу, это были наши ошибки. Нам нужно лучше обращаться с шайбой. Легко сказать, что нужно делать те или иные вещи. С каждой игрой мы всё ближе к нахождению нашего стиля. У «Адмирала» много хороших игроков, которые умеют наказывать за такие ошибки, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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