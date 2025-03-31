Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Адмирала» в овертайме

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ, 1-2) в овертайме.

– Тяжёлая битва. Они были лучшей командой в первом периоде, но мы сделали много хорошего во втором и третьем. Отыгрались с «-2» и «-1». В итоге всё решил один хороший эпизод.

– Почему «Трактор« не может забить в первом периоде?

– Когда выходишь вперёд в счёте, это всегда даёт уверенность. Но пока мы не забивали первыми.

– «Трактор» не давал «Адмиралу» бросать с пятака. Как удалось заблокировать пятак и почему в овертайме вы упустили эту зону?

– Сегодня мы в трёх из четырёх голов потеряли шайбу, это были наши ошибки. Нам нужно лучше обращаться с шайбой. Легко сказать, что нужно делать те или иные вещи. С каждой игрой мы всё ближе к нахождению нашего стиля. У «Адмирала» много хороших игроков, которые умеют наказывать за такие ошибки, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.