Стань частью рекорда Овечкина в проекте Яндекс Маркета

Александр Овечкин всё ближе к снайперскому рекорду НХЛ. От достижения Уэйна Гретцки российского нападающего отделяет всего четыре шайбы. В честь эпохального события Яндекс Маркет совместно с самим хоккеистом запустили проект, который позволит каждому болельщику принять участие в историческом моменте.

Любой желающий может оставить слова поддержки для спортсмена на специальном сайте. Часть из комментариев будет опубликована на платформе. Лучшие пожелания будут нанесены на памятный мерч и вручены Овечкину. Послания фанатов украсят расположенные по всей Москве инсталляции.

«Такие проекты важны не только для меня, но и для всего спортивного сообщества. Когда видишь, сколько людей искренне болеет за тебя, это даёт невероятную энергию. А главное — мы вместе можем вдохновить новых ребят идти в спорт, — говорит Александр Овечкин.

Ретроджерси «Овечкин 32 ХК «Динамо» Москва» Фото: Яндекс Маркет

Кроме того, на сайте представлена лимитированная коллекция ретроджерси «Овечкин 32 ХК «Динамо» Москва». В такой форме в сезоне-2012/2013 Александр привёл родную команду к победе в Кубке Гагарина. Яндекс Маркет и клуб воссоздали форму в знак поддержки Овечкина в гонке за рекордом Гретцки. 30% от продаж ретроджерси в разных цветах пойдут на благотворительность. Также коллекция доступна для покупки в поп-ап зоне Маркета на центральном стадионе ХК «Динамо» Москва.