Гру: на 100% уверен в Фукале, как и во всех игроках «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Адмирала» (3:4 ОТ, 1-2) в овертайме оценил игру голкипера челябинского клуба Зака Фукале.

– Есть ли аспект, в котором «Трактору» обязательно надо добавить?

– Если бы ответ был «нет», мы бы не проигрывали в серии. Но я не скажу, в чём надо добавить. Нужно лучше работать с шайбой, поработать над завершением, однако я не буду вдаваться в детали. Владивосток играет хорошо, у них отличные вратари, хорошо играют спецбригады. Они заслуживают вести в этой серии. Они играют в лучший хоккей. Нам нужно становиться лучше, повышать свою нацеленность. В этом весь хоккей.

– Как оцените игру Фукале?

– Пока мы играем, я не буду оценивать игроков. Ему тоже нужно повышать сво. нацеленность. Я на 100% уверен в Фукале, как и во всей команде. Сейчас серия идёт не так, как мы бы хотели. Нам необходимо показать, из чего мы сделаны.

– Вы видели второй гол?

– Не видел, но мне подсказали, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.