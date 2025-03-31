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Гру: на 100% уверен в Фукале, как и во всех игроках «Трактора»

Гру: на 100% уверен в Фукале, как и во всех игроках «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Адмирала» (3:4 ОТ, 1-2) в овертайме оценил игру голкипера челябинского клуба Зака Фукале.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников – 03:25 (5x5)     2:0 Сошников (Завгородний) – 13:58 (5x5)     2:1 Кэмпфер (Коромыслов, Ткачёв) – 31:50 (5x5)     2:2 Блажиевский (Кадейкин) – 32:53 (5x5)     3:2 Шулак (Завгородний, Сошников) – 37:38 (5x4)     3:3 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 41:14 (5x5)     4:3 Сошников (Шестаков, Солянников) – 76:17 (5x5)    

– Есть ли аспект, в котором «Трактору» обязательно надо добавить?
– Если бы ответ был «нет», мы бы не проигрывали в серии. Но я не скажу, в чём надо добавить. Нужно лучше работать с шайбой, поработать над завершением, однако я не буду вдаваться в детали. Владивосток играет хорошо, у них отличные вратари, хорошо играют спецбригады. Они заслуживают вести в этой серии. Они играют в лучший хоккей. Нам нужно становиться лучше, повышать свою нацеленность. В этом весь хоккей.

– Как оцените игру Фукале?
– Пока мы играем, я не буду оценивать игроков. Ему тоже нужно повышать сво. нацеленность. Я на 100% уверен в Фукале, как и во всей команде. Сейчас серия идёт не так, как мы бы хотели. Нам необходимо показать, из чего мы сделаны.

– Вы видели второй гол?
– Не видел, но мне подсказали, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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