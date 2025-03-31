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«Спросите менеджера, я не знаю всех обстоятельств». Гру — об уходе Сошникова из «Трактора»

«Спросите менеджера, я не знаю всех обстоятельств». Гру — об уходе Сошникова из «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался об уходе из команды нападающего Никиты Сошникова, который сейчас выступает за «Адмирал».

– Считаете ли ошибкой «Трактора» не продлевать контракт с Сошниковым?
– Спросите менеджера, меня тогда не было в команде. Не знаю всех обстоятельств, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников провёл за «Трактор» 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В октябре 2024 года 31-летний форвард подписал контракт с дальневосточным «Адмиралом» до конца сезона-2024/2025.

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