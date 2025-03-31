«Сумасшедший матч». Главный тренер «Адмирала» — о победе над «Трактором» в овертайме

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды над «Трактором» со счётом 4:3 в овертайме.
– Сумасшедший матч. Инициатива была то у нас, то переходила. Очень понравилось, как команда среагировала после неудачного второго периода. Даже после третьей пропущенной шайбы команда старалась играть правильно, придерживаться предложенного плана. Гол в овертайме потряс болельщиков, взорвал арену. Подарил бурю эмоций тренерам, команде, Владивостоку. Такие моменты украшают плей-офф.
– Были изменения в тренировочном процессе?
– Сейчас его не так много, игры через день, перелёты. Подправили кое-что, в том числе силовую борьбу. Всех карт раскрывать не буду, идёт плей-офф.
– Что-то сказали команде перед овертаймом?
– Плей-офф – такое соревнование, что надо меньше говорить и больше делать. Управляем точечно, перегибать нельзя. Игроки всё понимают. Не забили за секунду до конца – забили в овертайме. Так ещё круче. Здесь кто окажется умнее, хитрее, тот и победит, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 31 марта 2025
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