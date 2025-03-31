Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сумасшедший матч». Главный тренер «Адмирала» — о победе над «Трактором» в овертайме

«Сумасшедший матч». Главный тренер «Адмирала» — о победе над «Трактором» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды над «Трактором» со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников – 03:25 (5x5)     2:0 Сошников (Завгородний) – 13:58 (5x5)     2:1 Кэмпфер (Коромыслов, Ткачёв) – 31:50 (5x5)     2:2 Блажиевский (Кадейкин) – 32:53 (5x5)     3:2 Шулак (Завгородний, Сошников) – 37:38 (5x4)     3:3 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 41:14 (5x5)     4:3 Сошников (Шестаков, Солянников) – 76:17 (5x5)    

– Сумасшедший матч. Инициатива была то у нас, то переходила. Очень понравилось, как команда среагировала после неудачного второго периода. Даже после третьей пропущенной шайбы команда старалась играть правильно, придерживаться предложенного плана. Гол в овертайме потряс болельщиков, взорвал арену. Подарил бурю эмоций тренерам, команде, Владивостоку. Такие моменты украшают плей-офф.

– Были изменения в тренировочном процессе?
– Сейчас его не так много, игры через день, перелёты. Подправили кое-что, в том числе силовую борьбу. Всех карт раскрывать не буду, идёт плей-офф.

– Что-то сказали команде перед овертаймом?
– Плей-офф – такое соревнование, что надо меньше говорить и больше делать. Управляем точечно, перегибать нельзя. Игроки всё понимают. Не забили за секунду до конца – забили в овертайме. Так ещё круче. Здесь кто окажется умнее, хитрее, тот и победит, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Сошникова принёс «Адмиралу» победу над «Трактором» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android