«Сумасшедший матч». Главный тренер «Адмирала» — о победе над «Трактором» в овертайме

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды над «Трактором» со счётом 4:3 в овертайме.

– Сумасшедший матч. Инициатива была то у нас, то переходила. Очень понравилось, как команда среагировала после неудачного второго периода. Даже после третьей пропущенной шайбы команда старалась играть правильно, придерживаться предложенного плана. Гол в овертайме потряс болельщиков, взорвал арену. Подарил бурю эмоций тренерам, команде, Владивостоку. Такие моменты украшают плей-офф.

– Были изменения в тренировочном процессе?

– Сейчас его не так много, игры через день, перелёты. Подправили кое-что, в том числе силовую борьбу. Всех карт раскрывать не буду, идёт плей-офф.

– Что-то сказали команде перед овертаймом?

– Плей-офф – такое соревнование, что надо меньше говорить и больше делать. Управляем точечно, перегибать нельзя. Игроки всё понимают. Не забили за секунду до конца – забили в овертайме. Так ещё круче. Здесь кто окажется умнее, хитрее, тот и победит, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.